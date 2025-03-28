Великобритания ведет себя агрессивно по отношению к России, хотя британская экономика находится на девятом-десятом месте в мире, утверждает президент РФ Владимир Путин. Он также считает небольшой численность армии Британии.

«Они все наскакивают на нас, ведут себя агрессивно, но их экономика находится, по-моему, на девятом или на десятом месте в мире. Отсюда и вооруженные силы, сколько там, 170 или 180 тысяч? Это все вооруженные силы Великобритании»,— сказал господин Путин на встрече с моряками АПЛ «Архангельск».

Он заявил, что Россия готова сотрудничать с Европой по урегулированию на Украине, но впредь не допустит ошибок, основанных на излишнем доверии европейским странам. По его словам, РФ не была инициатором боевых действий.

На прошлой неделе премьер Британии Кир Стармер призвал европейские страны разработать план сдерживания России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. The Telegraph писала, что армия Британии отвергла план господина Стармера об отправке миротворцев на Украину.

О попытках урегулирования — в публикации «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».