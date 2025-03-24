Telegraph: армия Британии отвергла план Стармера об отправке миротворцев

Высокопоставленные британские военнослужащие отвергли план премьер-министра Кира Стармера по созданию «коалиции желающих», пишет The Telegraph со ссылкой на источник. Они считают, что господин Стармер поспешил с обсуждением возможной отправки миротворческого контингента на Украину.

«Стармер забежал вперед с разговорами о войсках на земле, не понимая, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и кораблях, что проще реализовать и что не требует базирования на Украине»,— сказал собеседник издания.

Один из источников также добавил, что Россия и США не поддерживают идею о создании коалиции во главе с Великобританией. По его словам, переговоры по этому вопросу могут осложниться тем, что «никто не знает, в чем заключается миссия» этой коалиции.

В начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер озвучили условия европейского плана урегулирования конфликта на Украине. Он включает в себя в том числе отправку миротворцев. 17 марта Кир Стармер заявил, что более 30 стран готовы направить свои войска на Украину в качестве миротворцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Брюссель и Лондон берут Украину на себя».