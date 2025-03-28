ЮНЕСКО осудила убийство российских военных корреспондентов

Гендиректор агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азулай осудила убийство российских журналистов в зоне СВО. Речь идет о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака, а также сотрудников телеканала «Звезда» Андрея Панова и Александр Сиркели.

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Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Одри Азулай

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

«Я осуждаю убийство Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели и призываю к тщательному и прозрачному расследованию»,— заявила госпожа Азулай (цитата по пресс-службе ЮНЕСКО). Она призвала все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право, в частности, Резолюцию 2222 Совбеза ООН о защите журналистов и работников СМИ в зонах конфликтов.

Во время работы в Луганской народной республике журналисты подверглись атаке ВСУ. По предварительной информации, украинские военнослужащие вели огонь из РСЗО HIMARS. В результате атаки также был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало расследовать гибель российских журналистов и других мирных жителей ЛНР. Представитель УВКПЧ Элизабет Троссел добавила, что комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк настаивает на защите журналистов во всем мире.