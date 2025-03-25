В ООН потребовали расследовать гибель российских журналистов в ЛНР

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало провести расследование гибели трех российских журналистов и других мирных жителей в Луганской народной республике (ЛНР), заявила представитель УВКПЧ Элизабет Троссел. По ее словам, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк настаивает на защите журналистов во всем мире.

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Госпожа Троссел отметила, что в рамках международного гуманитарного права журналисты имеют право на защиту как гражданские лица. «Мы требуем, чтобы инцидент (в ЛНР.— "Ъ") был тщательно расследован, а виновные привлечены к ответственности»,— сказала «РИА Новости» представитель УВКПЧ.

Вчера, 24 марта, в Кременском муниципальном округе ЛНР был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. Вместе с ним были оператор и водитель телеканала Андрей Панов и Александр Сиркели, они погибли. При обстреле также был убит корреспондент «Известий» Александр Федорчак и трое местных жителей, ранения получил 14-летний подросток. По данным «Звезды», причиной стал удар ВСУ, нанесенный из реактивной системы залпового огня HIMARS. В МИД РФ обвинили ВСУ в терроре. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что будет добиваться осуждения действий Украины со стороны международных организаций, в том числе ООН.