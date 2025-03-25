Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ООН потребовали расследовать гибель российских журналистов в ЛНР

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало провести расследование гибели трех российских журналистов и других мирных жителей в Луганской народной республике (ЛНР), заявила представитель УВКПЧ Элизабет Троссел. По ее словам, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк настаивает на защите журналистов во всем мире.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Госпожа Троссел отметила, что в рамках международного гуманитарного права журналисты имеют право на защиту как гражданские лица. «Мы требуем, чтобы инцидент (в ЛНР.— "Ъ") был тщательно расследован, а виновные привлечены к ответственности»,— сказала «РИА Новости» представитель УВКПЧ.

Вчера, 24 марта, в Кременском муниципальном округе ЛНР был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. Вместе с ним были оператор и водитель телеканала Андрей Панов и Александр Сиркели, они погибли. При обстреле также был убит корреспондент «Известий» Александр Федорчак и трое местных жителей, ранения получил 14-летний подросток. По данным «Звезды», причиной стал удар ВСУ, нанесенный из реактивной системы залпового огня HIMARS. В МИД РФ обвинили ВСУ в терроре. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что будет добиваться осуждения действий Украины со стороны международных организаций, в том числе ООН.

Фотогалерея

События СВО за март 2025 года

Предыдущая фотография
В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли &lt;br>На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли
На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

9 марта министр обороны Фрацнии Себастьен Лекорню заявил, что страна предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму €195 млн. Эти средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов

9 марта министр обороны Фрацнии Себастьен Лекорню заявил, что страна предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму €195 млн. Эти средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов

Фото: Harry Nakos / AP

8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что армия РФ начала масштабное наступление в Курской области. 9 марта Минобороны РФ сообщило о взятии села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Для прорыва под Суджу российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу (на фото)

8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что армия РФ начала масштабное наступление в Курской области. 9 марта Минобороны РФ сообщило о взятии села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Для прорыва под Суджу российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу (на фото)

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что наступила новая эра неопределенности, задумался об использовании ядерного оружия и выступил против перемирия любой ценой на Украине

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что наступила новая эра неопределенности, задумался об использовании ядерного оружия и выступил против перемирия любой ценой на Украине

Фото: France Televisions / Handout / Reuters

5 марта британская Financial Times сообщила, что США «больше не предоставляют Украине разведывательные данные». Эту информацию подтвердил американскому Fox News директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Речь идет об информации, которая в основном используется для нанесения ударов ВСУ по РФ

5 марта британская Financial Times сообщила, что США «больше не предоставляют Украине разведывательные данные». Эту информацию подтвердил американскому Fox News директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Речь идет об информации, которая в основном используется для нанесения ударов ВСУ по РФ

Фото: Janis Laizans / Reuters

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Следующая фотография
1 / 15

В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли
На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

9 марта министр обороны Фрацнии Себастьен Лекорню заявил, что страна предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму €195 млн. Эти средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов

Фото: Harry Nakos / AP

8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что армия РФ начала масштабное наступление в Курской области. 9 марта Минобороны РФ сообщило о взятии села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Для прорыва под Суджу российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу (на фото)

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что наступила новая эра неопределенности, задумался об использовании ядерного оружия и выступил против перемирия любой ценой на Украине

Фото: France Televisions / Handout / Reuters

5 марта британская Financial Times сообщила, что США «больше не предоставляют Украине разведывательные данные». Эту информацию подтвердил американскому Fox News директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Речь идет об информации, которая в основном используется для нанесения ударов ВСУ по РФ

Фото: Janis Laizans / Reuters

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Смотреть

Новости компаний Все