Французская прокуратура запросила для Депардье полтора года тюрьмы условно

Французская прокуратура запросила для актера Жерара Депардье полтора года лишения свободы условно и штраф в размере €20 тыс. по делу о домогательствах. Решение было представлено на последнем слушании процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

«Прокурор попросил суд вынести обвинительный приговор и запросил 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф в размере €20 тыс. Он также потребовал принудительного психологического лечения, компенсации гражданским сторонам и регистрации в реестре сексуальных преступников»,— сообщил французский телеканал TF1.

В ходе слушаний сторона защиты планомерно отвергала выдвинутые против актера обвинения. Господин Депардье признал, что мог прикасаться к подавшим на него жалобу женщинам и допускал нецензурные выражения на съемочной площадке, однако никогда это не сопровождалось сексуальным подтекстом или домогательствами.

Обвинения против актера выдвинули 54-летняя художник-декоратор Амели и 34-летняя ассистент режиссера Сара. Обе сотрудницы киностудии утверждали, что во время съемок картины «Зеленые ставни» (2022) Жерар Депардье грубо высказывался в их отношении и позволял себе прикасаться к их интимным частям тела.

Вчера на суде господин Депардье заявил о своей «русской натуре». Такой особенностью актер объяснил, почему его поведение часто воспринимается как хамское.

О деле актера — в материале «Жерара Депардье сбрасывают с пьедестала».