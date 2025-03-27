Трамп заявил, что глава Пентагона не добавлял журналиста в закрытый чат

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет не имел отношения к попаданию главреда The Atlantic Голдберга в закрытый чат. Ранее сообщалось, что в мессенджере Signal обсуждались удары США по хуситам. Господин Трамп «выразил презрение» к журналисту на брифинге в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Хегсет отлично выполняет свою работу. Он не имел к этому никакого отношения»,— заявил господин Трамп, отвечая 26 марта в Белом доме на вопрос представителя прессы. «Каким образом вы приплетаете к этому Хегсета? Он здесь ни при чем. Это все охота на ведьм»,— подчеркнул американский лидер (цитата по ТАСС).

Дональд Трамп заявил, что в группе не публиковали засекреченных данных, а также отметил, что доверяет всем участникам своей команды по нацбезопасности. Ранее сам Пит Хегсет заявил, что «никто не отправлял текстовых сообщений с планами войны».

24 марта на сайте The Atlantic вышел материал, в котором главред издания Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта профиль с именем Майкл Уолц добавил его в чат под названием «Houthi PC small group» («Хуситы ПК малая группа») в Signal. В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену.