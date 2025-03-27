В суд поступило ходатайство об аресте основателя «Русагро» Вадима Мошковича

По данным «Ъ», в суд поступило ходатайство следствия об аресте основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Его доставили в Мещанский районный суд Москвы для решения вопроса об аресте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Господина Мошковича задержали накануне по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он мог обмануть партнера при покупке холдинга «Солнечные продукты» и нанести ущерб на сумму свыше 30 млрд руб. Правоохранительные органы провели в рамках дела обыски в офисах «Русагро», в домах и квартирах топ-менеджеров холдинга. Также были задержаны бывший гендиректор компании Максим Басов.

«Русагро» в свою очередь заявила, что арест господина Мошковича не связан с деятельностью компании. Компания уточнила, что полностью соблюдает законодательство и готова содействовать следствию. Тем не менее, к утру 27 марта акции «Русагро» потеряли более 30% своей стоимости на бирже.

Подробнее о задержании — в материале «МВД-агро».

Никита Черненко