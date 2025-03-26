«Русагро» сообщила о штатном режиме работы после прошедших обысков

«Русагро» работает в штатном режиме, обыски, проведенные сегодня, 26 марта, в офисах агрохолдинга, не связаны с его текущей деятельностью. Об этом компания рассказала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники ФСБ у входа в здание бизнес-центра, где располагается компания «Русагро»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сотрудники ФСБ у входа в здание бизнес-центра, где располагается компания «Русагро»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В заявлении компания уточнила, что полностью соблюдает законодательство и готова оказать содействие следствию. «Руководство компании находится на своих рабочих местах. Все производственные площадки работают. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур»,— сказано в сообщении «Русагро».

Основателя «Русагро» Вадима Мошковича задержали сегодня, 26 марта. Это произошло после прошедших в компании обысков. Вадима Мошковича задержали по делу о хищении денежных средств.

Вадим Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. В 2023-м журнал Forbes оценил его состояние в $2,3 млрд.