Акции «Русагро» потеряли 30,88% после задержания Мошковича

Акции «Русагро» (RAGR) на старте торгов 27 марта упали на 14,1%, до 156,32 руб. По итогам двух дней ценная бумага потеряла 30,88%, свидетельствуют данные торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снижение акций «Русагро» — одного из ведущих российских производителей подсолнечного масла, свинины — произошло на фоне задержания основателя компании Вадима Мошковича. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, бизнесмен мог при покупке холдинга «Солнечные продукты» обмануть партнера, причинив тому ущерб в размере более 30 млрд руб.

Вместе с учредителем «Русагро» задержали и экс-гендиректора компании Максима Басова. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»). Суд изберет меру пресечения Вадиму Мошковичу и Максиму Басову сегодня, 27 марта. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Вчера, после задержания господина Мошковича, акции агрохолдинга «Русагро» потеряли 19,53%, подешевев до 182 руб. При этом объем торгов резко вырос — в течение последних двух недель объем сделок составлял 200–500 млн руб., а 26 марта он подскочил до 18,4 млрд руб.

Также вчера в офисах компании прошли обыски. После них «Русагро» сообщила о штатном режиме работы. Представители в заявлении уточнили, что агрохолдинг полностью соблюдает законодательство и готов оказать содействие следствию.

Подробнее о задержании господина Мошковича — в материале «МВД-агро».