Захарова заявила о необходимости восстановить работу посольства РФ в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости восстановления работы посольства России в Вашингтоне, которая была нарушена в период нахождения у власти в США администрации Джо Байдена. Об этом госпожа Захарова сказала на брифинге сегодня, 27 марта, комментируя задачи, стоящие перед новым послом РФ в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Помимо всего прочего необходимо восстанавливать и работу посольства в том смысле, что она была заблокирована практически много лет предыдущей администрацией. Огромное количество задач стоит особенно вот на этом направлении»,— сказала Мария Захарова журналистам.

Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон 26 марта. Он сменил на посту посла России в США Анатолия Антонова, который представлял РФ с 2017 года. Прибыв в Соединенные Штаты, дипломат заявил, что в американо-российских отношениях, ранее балансировавших на грани разрыва, открылось «окно возможностей».

О необходимости восстановить штаты своих дипмиссий РФ и США договорились на переговорах в Эр-Рияде, которые прошли 18 февраля. Тогда Россия и США условились обеспечить скорейшее назначение послов в Москву и Вашингтон.

Численность сотрудников американских представительств в России планомерно сокращалась с апреля 2021 года, когда президент Владимир Путин подписал указ об ограничении работы дипведомств недружественных стран. Среди них оказались и США. В ответ посольство США сократило обслуживание россиян.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дипмиссии выполнимы».

Анастасия Домбицкая