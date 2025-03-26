Прокуратура предупредила о новой мошеннической схеме с похищением детей

Мошенники используют схему с якобы похищением детей, чтобы украсть деньги и имущество их родителей. Об этом Прокуратура Москвы написала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Прокуратура привела в пример случай пропавшей в Новой Москве 15-летней школьницы. Она стала жертвой телефонных мошенников. Ведется расследование уголовного дела и установление лиц, причастных к совершению преступления.

20 марта мошенники представились девочке сотрудниками службы доставки и под предлогом получения посылки получили код доступа к ее «Госуслугам». Вместе с мамой они восстановили доступ к сервису. 24 марта девочка пропала. Мама заметила, что также исчезли драгоценности и часы. Позже неизвестные начали требовать выкуп в размере $100 тыс., а затем удвоили сумму, мотивируя активным распространением информации о похищении и розыске ребенка.

«Девочка по указанию мошенников выключила мобильный телефон, под предлогом декларирования передала ранее неизвестной ей девушке ценные вещи и по ее указанию находилась в квартире на ул. Профсоюзная, где и была обнаружена»,— сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура попросила объяснить детям, что нельзя раскрывать незнакомцам персональную информацию о себе или родственниках, сообщать о финансовом положении, наличии ценных вещей и денежных средств. Также никогда не стоит называть коды, поступающие по СМС.

Похожий случай мошенничества с якобы кражей ребенка произошел 18 марта в Ачинске. Мужчина получил видео с извинениями дочери перед «дядей Юрой» и «Вагнером» с требованием выкупа в размере 500 тыс. руб. Полиция нашла девочку на следующий день. Следствие установило, что девочка стала жертвой мошенников.