Главные новости 25 марта. Кавказ

В этом году в Кисловодске достроят многофункциональный культурный центр. Этот объект станет крупнейшей культурной площадкой на Кавминводах.

На Ставрополье введено около 635 тыс. кв. м жилья по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» за первые месяцы 2025 года, что составляет примерно половину от запланированного объема на год — 1,2 млн кв. м.

Борис Семеняк назначен заместителем министра труда и социальной защиты Ставропольского края. Он сменит Галину Богданову, начав работу 27 марта.

Бывший начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов в прениях на заседании Черкесского городского суда заявил, что не получал взяток.

На Ставрополье вынесли приговоры 13 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

На Ставрополье будут реализованы 9 инвестпроектов на сумму 15 млрд рублей.

Объявлена закупка на строительство школы в Пятигорске за 2,4 млрд рублей. Ее строительство проходит в рамках национального проекта.

В отношении сотрудников реабилитационного центра в Кабардино-Балкарии, которые вернули сбежавшего пациента на лечение в наручниках, возбуждено уголовное дело.

Самолет Росгидромета прибыл на Ставпрополье для организации искусственных дождей. Власти рассчитывают, что он поможет успешно провести весенние полевые работы.