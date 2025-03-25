Самолет Росгидромета прибыл на Ставрополье для организации искусственных дождей

Самолет-лаборатория Росгидрометцентра ЯК-40 прилетел на Ставрополье для вызова осадков в засушливых территориях края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

«В зависимости от погодных условий и необходимости сможем создавать искусственные дожди. В зоне работы самолета это поможет увеличить количество дождей на 30%», — написал он в своем Telegram-канале.

В прошлые годы регион серьезно страдал от засухи.

Вместе с самолетом на Ставрополье прибыли специалисты, которые будут изучать погодные условия и атмосферные процессы, чтобы использовать машину максимально эффективно.

«Теперь сможем бороться с такими длительными засухами, которые пришлось наблюдать в прошлом году. Уверен, самолет-лаборатория поможет успешно провести весенние полевые работы и обеспечить влагой поля в период бурного роста сельхозрастений» — добавил губернатор.

Михаил Волкодав