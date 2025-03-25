На работников медцентра в КБР завели дело за силовой возврат сбежавшего пациента

В отношении сотрудников реабилитационного центра в Кабардино-Балкарии, которые вернули сбежавшего пациента на лечение в наручниках, возбуждено уголовное дело за незаконное проникновение в жилище и лишение свободы человека. Об этом сообщает республиканский главк СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

В релизе говорится, что пациент частного реабилитационного центра самовольно покинул лечебное учреждение и уехал к себе домов в Тырныауз (Эльбрусский район). Трое же сотрудников поехали за ним, чтобы вернуть для продолжения курса.

«Они выбили дверь его квартиры, надели на него наручники и против его воли усадили в автомашину, доставив в реабилитационный центр, расположенный в городе Чегем Чегемского района, где в дальнейшем незаконно удерживали мужчину», — говорится в сообщении.

О каком конкретно реабилитационном центре идет речь, ведомство не уточняет. Но согласно данным открытых источников, в Чегеме работает центр реабилитации страдающих зависимостями от наркотиков и алкоголя. На его сайте сообщается, что тут не используется трудотерапия или любые другие запрещенные методы, а реабилитация строится, в основном, на том, чтобы помочь зависимому увидеть свою жизнь со стороны и помочь ему разобраться в психологических причинах своей проблемы.

Михаил Волкодав