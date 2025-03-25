РКН с января заблокировал более 3,5 тыс. ресурсов с дискредитацией армии

С начала 2025 года Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ более чем к 3,5 тыс. ресурсов и материалов, в которых усмотрели дискредитацию вооруженных сил России, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. Также был ограничен доступ к более чем 80 каналам и материалам, содержащим призывы и инструкции к диверсионно-террористической деятельности на объектах инфраструктуры, в том числе на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По словам господина Субботина, тема российской военной операции на Украине используется «для дестабилизации общественно-политической обстановки». Блокировкой таких материалов РКН занимается «в плотном взаимодействии» с Генпрокуратурой, МВД и ФСБ. Данные по числу заблокированных ресурсов он привел на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела, передает ТАСС.

В 2023 году количество заблокированных или удаленных по требованию РКН материалов сократилось на 2% и составило 558,2 тыс. штук. В 2022-м таких страниц было 568,1 тыс., в 2021-м — 442,5 тыс. При этом по количеству заблокированных страниц фейки о боевых действиях на Украине два года назад занимали третье место. В последние годы штрафы за фейки о российской армии неоднократно получали соцсети и мессенджеры — в частности, Viber, Reddit и Google. В период с марта 2022 года по март 2025-го СКР возбудил более 600 дел о военных фейках и дискредитации.

О том, как отличить фейк от дискредитации, читайте в материале «Ъ».