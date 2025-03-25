Правительство продлило возможность получить отпуск при усыновлении ребенка

Правительство продлило возможность предоставления отпуска работникам, усыновившим ребенка. Соответствующее постановление будет действовать с 1 сентября 2025-го до 1 сентября 2031 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Возможность получить отпуск усыновителям была предоставлена властями в 2001 году, срок действия предыдущего постановление истекает в сентябре. Согласно пресс-релизу правительства, работники, усыновившие младенца, могут получить отпуск продолжительностью 70 календарных дней со дня рождения ребенка или 110 календарных дней, если речь идет об усыновлении двух и более детей.

Также усыновителям полагается пособие, аналогичное пособию по беременности и родам. По окончании обозначенного срока усыновители могут оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Российские компании, несмотря на рост интереса к найму женщин, пока не готовы активно расширять программы их поддержки на рабочем месте, а также программы поддержки материнства, выяснил «Ъ», изучив данные hh.ru. Одним из объяснений, как показывает статистика «Авито Работы», может быть то, что наиболее распространенные «женские» профессии в РФ — относительно низкооплачиваемые библиотекарь, администратор и бухгалтер, нечасто попадающие в фокус корпоративной социальной политики.

Подробности — в материале «Ъ» «Труд и материнство не смешиваются».