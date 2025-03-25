Посол МИДа Мирошник: более 130 жителей РФ ранены за неделю из-за атак ВСУ

За прошлую неделю в результате ударов ВСУ пострадали 134 мирных жителя, в том числе четыре ребенка, 16 человек погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Донецкой народной республике, Белгородской, Курской, Херсонской областях и Луганской народной республике.

Как уточнил дипломат, за минувшую неделю украинские войска выпустили по российской территории более 1,9 тыс. боеприпасов. «На фоне разговоров о стремлении к мирному урегулированию Киев вторую неделю подряд демонстрирует рост числа обстрелов гражданских объектов на российских территориях»,— добавил господин Мирошник.

Вчера, 24 марта, в зоне военной операции погиб журналист «Известий» Александр Федорчак. Корреспондент работал в Харьковской области, а также на купянском направлении. Также при атаке ВСУ на приграничное село в Суджанском районе Курской области пострадал корреспондент ТАСС. В течение сегодняшней ночи, 25 марта, средства ПВО сбили пять беспилотников над Крымом, обошлось без жертв.

О развитии военного конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».