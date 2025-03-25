За ночь сбили пять БПЛА над Крымом

В течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотников над Крымом, сообщило Минобороны. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Вчера, 24 марта, над Крымом сбили два беспилотника. В предыдущий раз крупной атаке он подвергся 7 марта, когда над территорией Крыма уничтожили 14 дронов. 11 марта была осуществлена самая масштабная атака беспилотников на Россию с начала военной операции: средства ПВО сбили 343 БПЛА.

О попытках урегулирования военного конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».