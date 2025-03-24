В КТК заявили о снижении выручки после атак ВСУ

В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) заявили, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) деструктивно влияют на финансовые показатели компании — выручку и дивиденды. Как следствие, это влияет на акционеров КТК, включая Казахстан и компании из США, объяснили в консорциуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

«После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская", в обозримом будущем будет невозможен»,— рассказали про последствия атак в пресс-службе КТК.

Коллектив трубопроводного консорциума осудил атаки ВСУ. По заявлению компании, такие действия подрывают основы глобальной энергетической безопасности, усложняют производственные процессы, а также несут угрозу персоналу.

ВСУ дважды ударили по нефтеперекачивающей станции КТК «Кропоткинская»: это произошло 17 февраля и в ночь на 24 марта. Атаки были совершены с помощью БПЛА. 19 марта с помощью беспилотников была выведена из строя нефтебаза для перевалки нефти КТК в станице Кавказская Краснодарского края. О том, что атака на «Кавказскую» станцию снизит доходы КТК, ранее сообщала «Транснефть», которая является одним из акционеров компании.

Президент России Владимир Путин в феврале объяснял отсутствие систем ПВО на «Кропоткинской» станции тем, что это объект международной энергетической инфраструктуры. Вся перекачиваемая в рамках соглашения о разделе продукции нефть принадлежит тем, кто ее добывает,— в том числе компаниям США и Европы, говорил он.