Атака БПЛА на НПС «Кавказская» снизит доходы КТК

Атака украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае приведет к снижению доходов Каспийского трубопроводного консорциума и дивидендов его акционеров, включая компании из США. Об этом говорится в сообщении «Транснефти» (один из акционеров КТК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Юридически „Кавказская“ не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие — доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся»,— заявили в компании.

Через станцию «Кавказская» осуществляется перевалка нефти из железнодорожных цистерн в соединительный трубопровод до станции «Кропоткинская», входящей в систему КТК. Месяц назад «Кропоткинская» также подверглась нападению БПЛА.

Объем перевалки через «Кавказскую» в 2024 году составил 1,51 млн т (571 тыс. т нефти и 939 тыс. т газового конденсата). После удара по «Кропоткинской» и прекращения поставок нефти в систему КТК, план на 2025 год уменьшили до 1,13 млн т.

В «Транснефти» считают, что такой демонстративный удар по объекту с американским участием вскоре после договоренности о прекращении атак на энергетику указывает на стремление Украины сорвать мирные инициативы США и России.

В ночь на 19 марта, спустя несколько часов после завершения российско-американских переговоров, Киев атаковал объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская (Краснодарский край) с применением трех беспилотников самолетного типа. Удар был нанесен после решения президента России о временном прекращении ударов по энергетическим объектам Украины, заявили в Министерстве обороны РФ.

Ранее, 17 февраля, аналогичной атаке подверглась нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» — крупнейший объект КТК в России, расположенный в Кавказском районе Кубани. Станция получила серьезные повреждения и была выведена из строя. Ее восстановление может занять несколько месяцев, а прокачка казахстанской нефти на период ремонта сократилась на 30-40%.

Сейчас транспортировка нефти по магистрали Тенгиз — Новороссийск временно осуществляется в обход НПС «Кропоткинская». Власти Казахстана заявили о намерении уменьшить объемы прокачки через инфраструктуру КТК в текущем месяце.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут доставки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистраль протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где сырье отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди основных акционеров консорциума — Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), структуры Chevron, «Лукойла», Exxonmobil, СП «Роснефти» и Shell.

Анна Гречко