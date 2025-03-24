В правительстве нет единой позиции по онлайн-торговле вином

Минфину неизвестно об изменении Минздравом позиции по вопросу онлайн-продажи вина в России, заявил статс-секретарь—замминистра финансов Алексей Сазанов. Продавать алкоголь через интернет в России запретили с 2007 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сазанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Сазанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ответ на вопрос о том, есть ли подвижки по этой теме, господин Сазанов пояснил, что свою позицию должно объявить правительство, но единого мнения пока нет. «Есть разные точки зрения... Я не обладаю информацией о том, что Минздрав изменил свою позицию. Минздрав против этого»,— отметил представитель Минфина (цитата по ТАСС).

В 2021 году Владимир Путин поручил правительству и «Почте России» провести эксперимент по продаже российских вин через агрегаторы «Почты России». Правкомиссия одобрила соответствующий проект закона в 2023 году, но МВД не поддержало его, и документ сняли с рассмотрения. В январе 2025-го Минфин говорил, что проект «лежит без движения».

О росте цен на импортное вино — в материале «Ъ» «Сухое в остатке».