Глава РСПП предостерег от возвращения в Россию спонсирующих ВСУ компаний

Условием для возвращения в Россию иностранных компаний можно сделать отсутствие участия в финансировании ВСУ, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он также предложил учитывать, участвовали ли эти компании в производстве оружия и боеприпасов для Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В интервью ТАСС господин Шохин пояснил, что правильным решением может быть перевести процесс «полностью в ручной режим и по принципу индивидуального подхода к каждому инвестору», однако при этом «планка должна быть». «Можно дифференцировать в отличие в том числе от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее. Это тоже нормальный подход в условиях сложной геополитики, это неизбежно»,— убежден глава РСПП.

18 марта президент Владимир Путин поручил правительству подготовить правила возвращения западных компаний на российский рынок. Он подчеркнул, что процесс возобновления деятельности западных компаний на российском рынке должен быть «максимально прозрачным». Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что «открывать двери» нужно только в те области, в которых Россия готова поделиться суверенитетом. По подсчетам «Ведомостей», из 100 крупнейших иностранных структур у 18 есть опционы на выкуп своих активов.

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