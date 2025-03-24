Вратарь «Вегаса» Самсонов признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер клуба «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче с «Тампа-Бей Лайтнинг» он отразил 35 бросков из 37. «Вегас» одержал победу со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Самсонов

Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters Илья Самсонов

Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

Одну из шайб в составе гостей забросил российский форвард Никита Кучеров, она стала для него 30-й в сезоне.

Второй звездой дня в НХЛ признан канадский нападающий «Каролина Харрикейнз» Тэйлор Холл, он оформил хет-трик в матче с «Анахайм Дакс» (5:2). Первой звездой стал канадский форвард «Баффало Сейбрз» Райан Маклауд, отметившийся голом и тремя передачами в победной встрече с «Виннипег Джетс» (5:3).

«Вегас» занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе с 92 очками в 70 играх. «Тампа» расположилась на третьем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 87 очков за 70 матчей.

Таисия Орлова