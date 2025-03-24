Бойцы ВС РФ испытали гипоксию при выполнении операции «Поток» в Судже

Бойцы, участвовавшие в операции «Поток» по заходу в тыл ВСУ в Судже, испытывали гипоксию по аналогии с той, которая возникает у альпинистов в горах. Об этом заявил ТАСС медик передового госпиталя спецназа «Ахмат» с позывным Совесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Сотак, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Сотак, Коммерсантъ

«В этой самой трубе концентрация кислорода была очень низкая. Там же еще гипоксия очень сильная шла. И это несколько дней тоже продолжалось... По факту люди заражались горной болезнью»,— рассказал медик.

В ночь на 9 марта российские военные использовали трубу газовой магистрали в районе Суджи в Курской области, чтобы атаковать тылы ВСУ. Около 600 штурмовиков преодолели внутри магистрали почти 15 км, оставаясь незамеченными, после чего вступили в бой с украинскими военными. В «Ахмате» рассказывали, что военнослужащие РФ использовали опознавательные знаки ВСУ.

Минобороны 13 марта заявило об освобождении Суджи, на следующий день — ее пригорода Гончаровка. Кремль пообещал, что участников операции «Поток» наградят.

О ситуации в регионе — в репортаже «Ъ» «Приграничье возможностей».