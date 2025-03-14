Армия России отбила у ВСУ Гончаровку в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Село непосредственно прилегает к городу Судже, об освобождении которого Минобороны сообщало вчера.

В сводке Минобороны также сообщается о боях в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина. Также была отбита одна контратака.

Село Гончаровка, в котором на 2010 год проживало 2,7 тыс. человек, было захвачено во время украинского вторжения в августе прошлого года. После освобождения Суджи военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщал, что именно в Гончаровке ВСУ пытаются закрепиться и организовать оборону.

За последние несколько дней российским войскам удалось освободить десятки захваченных ВСУ населенных пунктов. 12 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что 86% захваченной территории Курской области освобождено и задача выхода на государственную границу будет выполнена в кратчайшие сроки. По оценкам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, от ВСУ осталось очистить пять населенных пунктов в курском приграничье.

О совещании президента в командном штабе в Курской области — в материале «Победители не судят».