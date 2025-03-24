В Ростове-на-Дону потушили кровлю пятиэтажки рядом с ТЦ

Пожарные в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение кровли пятиэтажного дома, куда огонь перекинулся с соседнего торгового центра (ТЦ), сообщило МЧС. Пожар в ТЦ «Галерея Астор» также был потушен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @mchs_official Фото: @mchs_official

Возгорание в ТЦ произошло сегодня утром, 24 марта. Его площадь составила 300 кв. м. Причиной МЧС назвало короткое замыкание в вывеске на фасаде здания. Кровля пятиэтажки загорелась на площади 800 кв. м, из дома эвакуировали 15 жильцов. Информации о пострадавших не было. В тушении задействовали 100 человек и 29 единиц техники.