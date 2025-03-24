Причиной пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание

Пожарные ликвидировали возгорание на кровле торгового центра (ТЦ) «Галерея Астор» в Ростове-на-Дону. Пожар произошел из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания, сообщило МЧС. Также локализовано возгорание на кровле соседнего дома, куда перекинулся огонь.

Как уточняется в пресс-релизе МЧС, площадь пожара в ТЦ составила 300 кв. м. Кровля соседнего здания горит на площади 800 кв. м, из дома было эвакуировано 15 жильцов. К тушению привлечено 100 человек, задействовано 29 единиц техники.

Пожар случился сегодня рано утром, 24 марта. Изначально его площадь оценивалась в 500 кв. м. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин говорил, что обошлось без пострадавших. Из-за ЧП вблизи торгового центра перекрыли дорожное движение.