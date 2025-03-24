В Ростове-на-Дону горит ТЦ, огонь перекинулся на жилой дом

На Буденовском проспекте в Ростове-на-Дону горит торговый центр «Галерея Астор». Площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщило МЧС России. Огонь перекинулся на кровлю соседней жилой пятиэтажки.

«Проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе»,— говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Позже ведомство уточнило, что пожар на кровле торгового центра ликвидирован на площади 300 кв. м. Кровля жилого дома горит на площади 800 кв. м. Из него эвакуировали 15 человек.

Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила «Интерфаксу», что возгорание началось в 5:28 мск. К тушению пожара привлечены 100 человек и 29 единиц техники. Причина возгорания пока неизвестна.

По словам главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, пострадавших нет. В связи с тушением пожара вблизи торгового центра перекрыто движение на дорогах.