К тушению пожара на нефтбазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда

Для ликвидации возгорания, который начался на нефтебазе в Кавказском районе, были привлечены четыре пожарных поезда. Составы подвозят воду к территории предприятия. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Оперативные службы продолжают тушить один из горящих резервуаров на площади 1250 кв. м., а также охлаждать остальные, чтобы не допустить распространения огня»,— добавили в оперштабе. В ведомстве рассказали, что сейчас к тушению привлечены 473 человека и 189 единиц техники.

Пожар на нефтебазе начался 19 марта после атаки БПЛА. К утру 21 марта площадь пожара достигла 10 тыс. кв. м., но позже сократилась в пять раз. В городе Кропоткине и станице Кавказской, которые находятся недалеко от места пожара, сохраняется повышенное содержание бензола и диметилбензола, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Во время тушения пострадали двое пожарных. Нефтебазу используют для перевалки нефти из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума.