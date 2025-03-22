Воздух в районе горящей нефтебазы на Кубани загрязнен бензолом

В городе Кропоткине и станице Кавказской Краснодарского края сохраняется повышенное содержание бензола и диметилбензола в атмосфере из-за возгорания на нефтебазе, начавшегося 19 марта 2025 года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, к 23:00 21 марта в станице Кавказской обнаружено превышение предельно допустимой концентрации бензола и диметилбензола, а в Кропоткине — только бензола.

Ведомство рекомендует местным жителям оставаться в помещениях, держать окна закрытыми и регулярно делать влажную уборку. Также советуют временно отказаться от контактных линз, увеличить потребление жидкости, регулярно промывать глаза и дыхательные пути, воздержаться от курения. При выходе на улицу необходимо использовать средства защиты органов дыхания.

«При появлении признаков одышки, кашля, бессонницы или обострении хронических заболеваний следует немедленно обратиться к врачу», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Атака на нефтебазу в станице Кавказской произошла в ночь на 19 марта. К утру 21 марта площадь пожара достигла 10 тыс. кв. м. Спустя несколько часов один из горящих резервуаров удалось потушить. Огнем в настоящий момент охвачено 2 тыс. «квадратов». Поврежденный объект используется для перевалки нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Наталья Решетняк