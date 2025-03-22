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Коммерсантъ FM
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В Турции задержали более 340 участников акций протеста

По итогам прошедших по всей Турции 21 марта акций протеста были задержаны 343 человека, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая. Он утверждает, что задержания провели в рамках расследования, проведенного муниципалитетом Стамбула в координации с Генпрокуратурой.

Акции состоялись в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне. «Мы не оставим ни малейшего шанса тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает миру и безопасности нашей страны, ищет хаоса и провокаций»,— заверил министр (цитата по ТАСС).

Протесты в стране начались после задержания 19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвинили в коррупции и сотрудничестве с террористами, сам он все обвинения отрицает. Он был единственным кандидатом на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии, также его считали главным противником президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения на пост.

Чем известен мэр Стамбула Экрем Имамоглу

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Как объяснил «Ъ» источник, близкий к администрации турецкого главы государства, цель властей — вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития. Сам господин Эрдоган на фоне протестов заявил, что «Турция не поддастся уличному террору», и обвинил оппозицию в политизации ситуации.

Подробности — в публикации «Ъ» «Стамбул вступился за своего мэра».

Фотогалерея

Протесты в Стамбуле

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Протестующие у здания мэрии Стамбула

Протестующие у здания мэрии Стамбула

Фото: Francisco Seco / AP

Сторонники Экрема Имамоглу собираются у здания мэрии Стамбула

Сторонники Экрема Имамоглу собираются у здания мэрии Стамбула

Фото: Francisco Seco / AP

Полиция перекрыла дороги, ведущие к отделу полиции, куда доставили задержанного мэра

Полиция перекрыла дороги, ведущие к отделу полиции, куда доставили задержанного мэра

Фото: Emrah Gurel / AP

Протестующие у здания мэрии

Протестующие у здания мэрии

Фото: Murad Sezer / Reuters

Женщина держит плакат с изображением задержанного мэра Экрема Имамоглу на фоне полицейского оцепления

Женщина держит плакат с изображением задержанного мэра Экрема Имамоглу на фоне полицейского оцепления

Фото: Umit Bektas / Reuters

Акция протеста возле Стамбульского университета на площади Беязыт

Акция протеста возле Стамбульского университета на площади Беязыт

Фото: Emrah Gurel / AP

Сторонники Экрема Имамоглу с флагами Турции

Сторонники Экрема Имамоглу с флагами Турции

Фото: Emrah Gurel / AP

Мужчина несет баннер с изображением задержанного мэра

Мужчина несет баннер с изображением задержанного мэра

Фото: Francisco Seco / AP

Акция протеста у здания мэрии Стамбула

Акция протеста у здания мэрии Стамбула

Фото: Emrah Gurel / AP

Лидер Республиканской народной партии Турции Озгюр Озел (в центре) выступает с речью перед митингующими

Лидер Республиканской народной партии Турции Озгюр Озел (в центре) выступает с речью перед митингующими

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Жена мэра Стамбула Дилек Имамоглу (в центре) и их сын Селим Имамоглу (справа) на акции протеста у здания столичного муниципалитета

Жена мэра Стамбула Дилек Имамоглу (в центре) и их сын Селим Имамоглу (справа) на акции протеста у здания столичного муниципалитета

Фото: Tolga Uluturk / Reuters

Протестующие c транспарантами Конфедерации революционных профсоюзов Турции

Протестующие c транспарантами Конфедерации революционных профсоюзов Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Акция протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Акция протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Оцепление полиции у главного участка в Стамбуле

Оцепление полиции у главного участка в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующие у здания мэрии Стамбула

Протестующие у здания мэрии Стамбула

Фото: Khalil Hamra / AP

Сотрудники полиции в районе Бешикташ

Сотрудники полиции в районе Бешикташ

Фото: Emrah Gurel / AP

Столкновение полицейских и студентов одного из университетов Стамбула

Столкновение полицейских и студентов одного из университетов Стамбула

Фото: Umit Bektas / Reuters

Сторонники Экрема Имамоглу

Сторонники Экрема Имамоглу

Фото: Umit Bektas / Reuters

Студенты на акции протеста

Студенты на акции протеста

Фото: Umit Bektas / Reuters

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Протестующие у здания мэрии Стамбула

Фото: Francisco Seco / AP

Сторонники Экрема Имамоглу собираются у здания мэрии Стамбула

Фото: Francisco Seco / AP

Полиция перекрыла дороги, ведущие к отделу полиции, куда доставили задержанного мэра

Фото: Emrah Gurel / AP

Протестующие у здания мэрии

Фото: Murad Sezer / Reuters

Женщина держит плакат с изображением задержанного мэра Экрема Имамоглу на фоне полицейского оцепления

Фото: Umit Bektas / Reuters

Акция протеста возле Стамбульского университета на площади Беязыт

Фото: Emrah Gurel / AP

Сторонники Экрема Имамоглу с флагами Турции

Фото: Emrah Gurel / AP

Мужчина несет баннер с изображением задержанного мэра

Фото: Francisco Seco / AP

Акция протеста у здания мэрии Стамбула

Фото: Emrah Gurel / AP

Лидер Республиканской народной партии Турции Озгюр Озел (в центре) выступает с речью перед митингующими

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Жена мэра Стамбула Дилек Имамоглу (в центре) и их сын Селим Имамоглу (справа) на акции протеста у здания столичного муниципалитета

Фото: Tolga Uluturk / Reuters

Протестующие c транспарантами Конфедерации революционных профсоюзов Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Акция протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Оцепление полиции у главного участка в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующие у здания мэрии Стамбула

Фото: Khalil Hamra / AP

Сотрудники полиции в районе Бешикташ

Фото: Emrah Gurel / AP

Столкновение полицейских и студентов одного из университетов Стамбула

Фото: Umit Bektas / Reuters

Сторонники Экрема Имамоглу

Фото: Umit Bektas / Reuters

Студенты на акции протеста

Фото: Umit Bektas / Reuters

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