В Турции задержали более 340 участников акций протеста

По итогам прошедших по всей Турции 21 марта акций протеста были задержаны 343 человека, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая. Он утверждает, что задержания провели в рамках расследования, проведенного муниципалитетом Стамбула в координации с Генпрокуратурой.

Акции состоялись в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне. «Мы не оставим ни малейшего шанса тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает миру и безопасности нашей страны, ищет хаоса и провокаций»,— заверил министр (цитата по ТАСС).

Протесты в стране начались после задержания 19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвинили в коррупции и сотрудничестве с террористами, сам он все обвинения отрицает. Он был единственным кандидатом на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии, также его считали главным противником президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения на пост.

Как объяснил «Ъ» источник, близкий к администрации турецкого главы государства, цель властей — вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития. Сам господин Эрдоган на фоне протестов заявил, что «Турция не поддастся уличному террору», и обвинил оппозицию в политизации ситуации.

Подробности — в публикации «Ъ» «Стамбул вступился за своего мэра».