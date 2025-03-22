Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира WTA в Майами

Россиянка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову во втором круге турнира категории WTA 1000 в Майами. Игра продлилась 1 час 8 минут и закончилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу Андреевой.

В третьем круге россиянка сыграет с американкой Амандой Анисимовой. Призовой фонд турнира составляет около $9 млн.

17-летняя Андреева занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2024 году. На прошлой неделе она победила на BNP Paribas Open, объединенном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов и WTA категории 1000 с призовым фондом $19,4 млн.

Подробности — в материале «Ъ» «Примерка Большого шлема».