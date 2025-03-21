Дело в отношении экс-начальника вещевого управления Минобороны направили в суд

Военная прокуратура направила в Московский гарнизонный военный суд уголовное дело в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны полковника Владимира Демчика. Вместе с ним перед судом предстанет бывший гендиректор АО «Княгининская швейная фабрика» (КШФ) и депутат Княгининского муниципального округа Нижегородской области Александр Свистунов. Их обвиняют в даче взятки при выполнении госконтрактов (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник вещевого управления Министерства обороны России Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший начальник вещевого управления Министерства обороны России Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следственный комитет России рассказал, что в 2017 году между КШФ и Минобороны было заключено более 20 госконтрактов на поставку вещей российской армии. Общая сумма контрактов превысила 500 млн руб. В это же время Александр Свистунов дал крупную взятку военнослужащему за общее покровительство при приеме производимой фабрикой одежды.

Для взыскания штрафа суд по ходатайству следствия арестовал имущество Владимира Демчика на сумму свыше 100 млн руб. Стоимость имущества Александра Свистунова, на которое наложили арест,— более 35 млн руб.

Владимира Демчика задержали в августе 2024 года, второго фигуранта задержали позже, в октябре. По версии следствия, военнослужащему дали взятку за увеличение объемов поставок фуражек в ВС РФ. В январе следствие закончило расследование дела Владимира Демчика. Вину обвиняемый не признает.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Фуражки в особо крупном размере».

Никита Черненко