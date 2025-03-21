Овечкину осталось шесть голов до рекорда Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз». На счету россиянина 888 шайб в чемпионатах НХЛ. Ему осталось забить шесть голов, чтобы превзойти рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

Овечкин забил шайбу на 14-й минуте матча с «Филадельфией». По состоянию на 3:45 «Вашингтон» вел со счетом 3:0, еще две шайбы забросили Брэндон Дьюхейм (21) и Эндрю Манджапане (31). Эта игра стала для «Вашингтона» 69-й из 82 в текущем регулярном чемпионате.

Об успехах россиянина в НХЛ — в материале «Ъ» «Александр Овечкин открыл калифорнийский счет».