Орбан счел недружественным выступление Зеленского на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал недружественным выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. По его словам, господин Зеленский ведет себя так, будто Украина уже является членом ЕС, и «поэтому он может позволить себе более резкий тон, хотя он в действительности этого не может».

«Я бы не сказал, что он сделал это по-дружески»,— подчеркнул господин Орбан в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (цитата по ТАСС).

20–21 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран ЕС. Среди главных тем обсуждения — ситуация на Украине и Ближнем Востоке. Вчера, 20 марта, Виктор Орбан единственный не поддержал заявление лидеров ЕС о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также заявил, что Венгрия выступит против ускоренного приема Украины в ЕС. Тем временем Швеция, Финляндия, Дания, Латвия, Литва и Эстония призвали ускорить принятие Украине в объединение.

О позиции Европы по конфликту на Украине — в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».