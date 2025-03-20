Орбан единственный из лидеров ЕС не поддержал заявление по Украине

Венгрия не поддержала заявление лидеров Евросоюза о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает агентство Reuters. В совместном заявлении лидеры ЕС подтверждают свою приверженность идее «мира через силу» и заявляют о намерении продолжить оказывать Украине регулярную финансовую поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Havana / AP Фото: Omar Havana / AP

«Все лидеры ЕС, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поддержали в четверг заявление, подтверждающее неизменную поддержку территориальной целостности Украины»,— говорится в сообщении агентства Reuters.

Перед началом заседания лидеров ЕС министр по вопросам ЕС Венгрии Янош Бока предупреждал, что Венгрия не может поддержать часть заявления по Украине, поскольку в нескольких пунктах она противоречит стратегическим интересам и стратегическому видению Венгрии относительно новой архитектуры европейской безопасности.

20–21 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран ЕС. Среди главных тем обсуждения — ситуация на Украине и Ближнем Востоке. Также планируется диалог о европейской обороне и конкурентоспособности объединения.

Об ожиданиях от саммита ЕС — в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».

Анастасия Домбицкая