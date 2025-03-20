Пенсионерку задержали за 24 тыс. комментариев с призывами к терроризму

В Курганской области задержали 64-летнюю пенсионерку, которая публиковала комментарии в интернете, оправдывающие и призывающие к терроризму. Против нее возбудили уголовное дело о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщило управление ФСБ по региону.

Ведомство рассказало, что комментарии женщины касались спецоперации. Всего она успела написать более 24 тыс. комментариев в соцсетях и мессенджерах. Также отмечается, что задержанная — сторонница украинских националистических движений. После задержания ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее суд в Москве вынес приговор журналистке Надежде Кеворковой, которую обвиняли в призывах к терроризму. Ей назначили штраф в размере 600 тыс. руб., а затем выпустили из-под стражи в здании суда. Гособвинение запрашивало для нее шесть лет колонии общего режима.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оправдание за оправдание».

Никита Черненко