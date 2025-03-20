NASA не доплатила астронавтам, застрявшим на МКС на 9 месяцев

Астронавтам NASA, которые пробыли на МСК девять месяцев вместо восьми дней из-за поломки корабля, не выплатили сверхурочные. Об этом сообщил представитель NASA Джими Рассел в интервью The New York Times. Вчера, 19 марта, корабль Crew Dragon с застрявшими астронавтами приводнился возле берегов Флориды в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA / Handout / Reuters Фото: NASA / Handout / Reuters

Астронавтам Бутчу Уилмору и Суни Уильямс полагались только суточные выплаты на «непредвиденные расходы», составляющие $5 в день. Так, в дополнение к годовой зарплате (порядка $152,3 тыс.) они получат доплату в размере $1,4 тыс. Сверхурочные и другие пособия не предполагаются. «Находясь в космосе, астронавты NASA как федеральные служащие получают официальные командировочные»,— пояснил Джими Рассел.

Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс прибыли на МКС в июне прошлого года на борту Starliner, созданного Boeing по контракту с NASA. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных проблем в двигателе корабля и утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, Starliner вернулся на Землю без экипажа.

Вчера в составе миссии Crew Dragon на Землю также вернулись россиянин Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг. Они прибыли на МКС в сентябре 2024 года. В ближайшее время экипаж будет проходить медицинские проверки в течение нескольких дней. Если все будет в порядке, они смогут вернуться домой.

Подробности — в материале «Ъ» «Земля в иллюминаторе близка».