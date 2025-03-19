Власти США обнародовали документы по делу принца Гарри

Документы, связанные с получением сыном короля Карла III визы в США, были открыты для публики Министерством внутренней безопасности США вчера, 18 марта. Они должны были пролить свет на то, солгал ли принц Гарри при получении визы. Но этого не произошло. Часть документов так и не была открыта, а опубликованные документы сильно отредактировали. Среди документов, которые так и не были представлены, сама анкета на получение визы, вокруг которой уже несколько лет бушуют нешуточные страсти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Гарри

Фото: Marco Bello / Reuters Принц Гарри

Фото: Marco Bello / Reuters

Скандал из-за возможного нарушения принцем Гарри, законов США разразился в 2023 году, когда вышла его автобиография. В ней принц признал, что употреблял наркотики. При этом в 2022 году Гарри получил американскую визу (сейчас он с женой живет в США), в заявлении на которую есть вопрос о приеме наркотиков, положительный ответ на него может усложнить получение визы.

Американский фонд Heritage Foundation потребовал от Министерства внутренней безопасности США опубликовать анкету принца, чтобы стало понятно, солгал ли он при ответах в ней. Министерство отказалось, и фонд обратился в суд. 15 марта американский суд постановил сделать эти документы открытыми для публики. За ложь в анкете нарушителю грозит депортация, штраф или пятилетнее тюремное заключение.

В феврале The Mail on Sunday сообщила, что президент Дональд Трамп будет добиваться уголовного преследования принца Гарри, если выяснится, что тот солгал.

Яна Рождественская