The Mail On Sunday: Трамп готов отправить принца Гарри под суд

Президент США будет добиваться уголовного преследования принца Гарри, если выяснится, что тот солгал при заполнении анкеты для получения визы в США. Об этом сообщает The Mail On Sunday со ссылкой на источники, близкие к господину Трампу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ранее президент США заявил, что не станет депортировать принца, заметив, что жизнь с «ужасной» Меган Маркл и так суровое наказание. Тем не менее, по словам источников газеты, президент Трамп «поклялся защищать прозрачность» и поддержит уголовное дело в отношении принца.

Скандал вокруг возможного нарушения принцем Гарри (он носит и титул герцога Сассекского) законов США, разразился в 2023 году, когда вышла его автобиография. В ней принц признал, что употреблял наркотики. При этом в 2022 году Гарри получил американскую визу (сейчас он с женой живет в США), в заявлении на которую есть вопрос о приеме наркотиков. Если бы принц Гарри утвердительно ответил на этот вопрос, то смог бы получить визу только по особому разрешению.

Вскоре после этого фонд Heritage Foundation потребовал от Министерства внутренней безопасности США опубликовать анкету принца Гарри. Министерство отказалось, и фонд обратился в суд. Рассмотрение дела продолжается.

Ложь в анкете в соответствии с законом считается преступлением. Нарушителю грозит депортация, штраф или пятилетнее тюремное заключение.

«В Вашингтоне говорят, что (у принца Гарри.— “Ъ”) есть серьезные основания для беспокойства. Сассексы и Трамп друг друга недолюбливают»,— цитирует газета слова одного из своих источников.

Виктор Буй