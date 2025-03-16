Решение суда в США грозит принцу Гарри тюрьмой или депортацией

Документы, связанные с получением принцем Гарри, герцогом Сассекским, визы в США, станут открытыми для публики не позднее вторника, 18 марта. Такое решение принял американский суд, рассмотрев запрос американского консервативного исследовательского центра Heritage Foundation. Таким образом, публика сможет выяснить, нарушил ли сын короля Карла III закон при получении американской визы. Об этом сообщают ведущие мировые СМИ, включая Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jennifer Gauthier / Reuters Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Скандал вокруг возможного нарушения принцем Гарри (он носит и титул герцога Сассекского) законов США разразился в 2023 году, когда вышла его автобиография. В ней принц признал, что употреблял наркотики. При этом в 2022 году Гарри получил американскую визу (сейчас он с женой живет в США), в заявлении на которую есть вопрос о приеме наркотиков. Если бы принц Гарри утвердительно ответил на этот вопрос, то смог бы получить визу только по особому разрешению.

Вскоре после этого фонд Heritage Foundation потребовал от Министерства внутренней безопасности США опубликовать анкету принца Гарри. Министерство отказалось, и фонд обратился в суд.

Ложь в анкете в соответствии с законом считается преступлением. Нарушителю грозит депортация, штраф или пятилетнее тюремное заключение.

В середине февраля британская The Mail on Sunday, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что президент Дональд Трамп будет добиваться уголовного преследования принца Гарри, если выяснится, что тот солгал при заполнении анкеты для получения визы в США.

Виктор Бут