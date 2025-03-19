Банки тестируют новый инструмент для защиты от мошенников

Речь идет о подтверждении операций по селфи.

Об этом сообщили в ВТБ. Пользователи Android в мобильном приложении банка смогут подтверждать переводы, платежи и другие операции с помощью распознавания лица по фото. Вскоре можно будет сделать эту функцию обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете.

Уточняется, что функционалом могут пользоваться те, кто сдал биометрию в Единую биометрическую систему в отделениях банков или через приложение «Госуслуги биометрия». По биометрии клиенты уже могут подтверждать следующие операции: переводы и платежи, выпуск пластиковых карт и стикеров, изменение номера телефона и другие. Умная платформа по противодействию мошенничеству сама предлагает клиенту такой способ подтверждения конкретной операции в случае необходимости, например, если пользователь совершает крупный перевод.

«Биометрическое подтверждение операций уже зарекомендовало себя как надежный и удобный инструмент: никакой дип-фейк или фотография клиента не позволят мошенникам обмануть систему», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.