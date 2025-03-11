Путин внес в Госдуму законопроект об установлении Дня воинской славы 9 августа

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о признании даты окончания Ленинградской битвы 9 августа Днем воинской славы. Инициатива появилась на сайте парламента 11 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Ленинградская битва, в которой в разное время принимали участие шесть фронтов, Балтийский флот, три флотилии, соединения авиации дальнего действия, войска ПВО, формирования партизан, сковала пятую часть всех немецко-фашистских войск на Восточном фронте и финскую армию. В ходе битвы были разгромлены более 50 дивизий врага, сокрушена группа армий "Север"»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе отмечается, что признание 9 августа Днем воинской славы призвано подчеркнуть значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечить подвиг защитников Ленинграда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов представил Владимиру Путину проект будущего мемориала в память участников Ленинградской битвы.

Артемий Чулков