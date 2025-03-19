Песков: Путин и Трамп не обсуждали отправку миротворцев на Украину

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 18 марта не затрагивали тему отправки миротворцев на Украину. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, об этом речи не было»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждали ли лидеры отправку миротворческого контингента на Украину.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который стал их совместной попыткой добиться ключевых договоренностей по украинскому конфликту. В ходе беседы, в частности, затрагивался вопрос установления режима прекращения огня. В Кремле сообщили, что Владимир Путин обозначил ряд «существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ». В результате переговоров президент РФ согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и дал соответствующий приказ военным.

В воскресенье, 23 марта, делегации Вашингтона и Москвы встретятся в саудовской Джидде, чтобы обсудить детали договоренностей с Украиной о прекращении огня. Об этом после переговоров двух лидеров сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».

Анастасия Домбицкая