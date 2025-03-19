Власти Ямала разработают программу содействия вернувшимся с СВО военным

Первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Ирина Новоселова подготовит комплексную программу содействия военнослужащим, которые возвращаются в регион со специальной военной операции (СВО). Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе. «Знания и навыки ветеранов послужат стране и Ямалу»,— добавил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Ранее организовать региональные программы по социализации участников СВО губернаторов призвал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога. Он подчеркнул, что в ближайшее время со спецоперации в субъекты УрФО вернутся десятки тысяч участников спецоперации, которых необходимо сопровождать на протяжении их жизни. По словам полпреда, власти должны разработать медицинские и культурно-образовательные проекты, уделить внимание социальной поддержке, реабилитации и трудоустройству ветеранов. Господин Жога отмечал, что необходимо не допустить «афганский синдром» и всплеска криминала в стране.

В ходе доклада Дмитрий Артюхов отметил, что в ЯНАО для участников спецоперации и их семей действуют 60 мер поддержки. По данным на 3 марта, заявки на участие в программе «Герои Ямала» (аналог федерального проекта «Время героев») направили 550 военных. Отмечается, что ее участники пройдут стажировки в правительстве округа, заксобрании региона, администрациях муниципалитетов и подведомственных учреждениях. За каждым человеком будет закреплен персональный наставник из числа ключевых руководителей региона. По итогам обучения участники программы смогут быть трудоустроены в органах власти и предприятиях ЯНАО.

Василий Алексеев