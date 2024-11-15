Артем Жога призвал мэров усилить работу по социальной интеграции участников СВО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога призвал глав муниципалитетов усилить работу по социальной интеграции ветеранов специальной военной операции (СВО) для недопущения «афганского синдрома» и всплеска криминала в стране. Господин Жога озвучил предложение на заседании совета по развитию местного самоуправления, который прошел на полях форума «Города России» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале заседания Артем Жога отметил, что до Нового года осталось 46 дней, и призвал глав объединить новогодние елки для детей участников СВО для «хорошего, красивого праздника». Он добавил, что детей необходимо обеспечить бесплатным питанием, путевками в летние лагеря, билетами на культурно-массовые мероприятия и полностью или частично компенсировать плату за детские сады.

Господин Жога подчеркнул, что властям следует усилить меры по оказанию психологической помощи бойцам и их семьям. «СВО это не только окоп и стрельба, это еще и быт. И ребята, которые приезжают в отпуск к своим семьям очень нуждаются в "перезагрузке". А если это будет еще и семейная психологическая помощь, то ее эффективность кратно возрастет»,— сказал полпред.

По словам Артема Жоги, не все муниципалитеты оказывают помощь бойцам-инвалидам. «Мы знаем об отказах муниципальных комиссий на обследование жилых помещений участников СВО с инвалидностью. Работу этих комиссий необходимо активизировать, убрать абсурдный формализм, время оформления документов сократить до нескольких дней»,— призвал он.

Полпред добавил, что муниципалитетам следует предоставить выплаты семьям погибших на погребение, установку памятников и поминальные обеды. Артем Жога подчеркнул, что родственники участников СВО не должны испытывать трудности при получении наград бойцов посмертно. «Семьям приходится буквально выпрашивать награды, они бьются и стучатся в разные двери. Они не должны этого делать. Награды должны вручаться с участием должностных лиц, не просто передаваться или делегироваться. Сам глава муниципалитета должен приехать и вручить»,— сказала он.

Господин Жога подчеркнул, что перечисленные меры являются «подготовкой к будущему». «СВО рано или поздно закончится. Тысячи бойцов вернутся домой, с ними нужно будет работать и у нас уже будет налажен механизм взаимодействия с ними и их социализации. Таким образом мы не допустим повторения "афганского синдрома" и всплеска криминала в мирной стране»,— заверил полпред.

В конце заседания Артем Жога объявил о создании единого реестра участников СВО и их семей в УрФО.

Василий Алексеев, Николай Яблонский