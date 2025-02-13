Полпред УрФО призвал организовать программы социализации участников СВО

Полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога на совете уральских председателей законодательных органов призвал создать программы социализации для вернувшихся бойцов специальной военной операции (СВО), сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полпред подчеркнул, что в ближайшее время десятки тысяч участников СВО вернутся домой. Для их адаптации необходимы долгосрочные программы, которые будут сопровождать бывших бойцов на протяжении жизни, включая медицинские и культурно-образовательные проекты, также внимание должно быть уделено социальной поддержке, реабилитации и трудоустройству ветеранов спецоперации. «На Урале огромный дефицит кадров, экономика округа требует на текущем этапе как минимум 140 тыс. человек, поэтому мы должны сделать все, чтобы возвращающиеся ветераны стали нашим кадровым резервом»,— добавил господин Жога в своем telegram-канале.

В ноябре Артем Жога призвал глав муниципалитетов усилить работу по социальной интеграции ветеранов спецоперации для недопущения «афганского синдрома» и всплеска криминала в стране, и подчеркнул, что властям следует усилить меры по оказанию психологической помощи бойцам и их семьям.

Ирина Пичурина