ЕС призвал Израиль прекратить военные действия в секторе Газа

Евросоюз осуждает нарушение перемирия в секторе Газа и призывает Израиль прекратить военные действия, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас. Израиль вчера, 17 марта, возобновил военные действия в секторе Газа после двух месяцев перемирия с палестинским движением «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

«ЕС осуждает нарушение режима прекращения огня в секторе Газа и гибель мирных жителей, включая детей, в результате израильских авиаударов»,— говорится в документе. Евросоюз призывает Израиль возобновить беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи и поставку электроэнергии в сектор Газа. В свою очередь, «Хамас» должен освободить заложников, подчеркнула глава евродипломатии. «Палестинцы и израильтяне очень сильно пострадали за последние полтора года. Пришло время разорвать цикл насилия»,— отмечается в заявлении.

Госпожа Каллас также сообщила, что в настоящее время контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа закрыт. Миссия ЕС не работает на нем в текущих условиях, но ее представители остаются в регионе.

Целью вчерашних ударов израильские власти назвали командиров «Хамаса». По последним данным, погибли более 350 человек, в числе жертв — премьер правительства в Газе Иссам ад-Даалис. «Хамас» предупредил, что израильское правительство подвергает опасности жизни заложников. В ООН назвали авиаудары Израиля недопустимыми.

О позиции Израиля — в материале «Ъ» «Израиль стал третьим лишним».