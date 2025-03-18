Премьер Италии раскритиковала идею отправки миротворцев на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что предложение Франции и Великобритании по отправке миротворцев на Украину — рискованная и неэффективная идея. Она никогда не стояла на повестке дня в Италии, сказала глава итальянского правительства в ходе выступления в Сенате.

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Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Джорджа Мелони

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Отправка итальянских войск на Украину — это тема, которая никогда не стояла на повестке дня, точно так же, как мы считаем, что отправка европейских войск, первоначально предложенная Великобританией и Францией, является сложным, рискованным и неэффективным вариантом»,— сказала госпожа Мелони (цитата по агентству ANSA).

15 марта премьер Италии сообщила, что страна не намерена посылать собственных миротворцев на территорию Украины.

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что более 30 стран готовы присоединиться к миротворческой миссии (о ком идет речь, он не уточнил).

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, присутствие на украинской территории «натовских контингентов» создаст дополнительную причину для конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Брюссель и Лондон берут Украину на себя».