Мелони: Италия не будет отправлять войска на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не намерена посылать собственных миротворцев на территорию Украины. Об этом госпожа Мелони сказала, выступая на видеоконференции лидеров западных стран, инициированной премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джорджа Мелони

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Джорджа Мелони

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Как сообщила пресс-служба итальянского премьер-министра, Джорджа Мелони выступила за продолжение сотрудничества со странами Европы и Соединенными Штатами «для определения надежных и эффективных гарантий безопасности» Украине, однако она не планирует втягивать Италию в возможные наземные операции.

Сегодня британский премьер-министр заявил, что страны Европы готовы отправить на Украину миротворческие силы после окончания боевых действий. По его словам, на территории Украины могут быть развернуты силы «коалиции желающих», которые помогли бы «обеспечить безопасность Украины на суше, на море и в небе».

О том, что Европа может создать «коалицию желающих», которую возглавили бы Лондон и Париж, господин Стармер говорил 2 марта. Россия неоднократно высказывалась против размещения на территории Украины любых военнослужащих НАТО. 11 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал такие инициативы попыткой западных стран спасти украинские власти.

Подробности — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».